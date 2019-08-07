Ведущий предложил полным людям умереть ради сохранения бюджета страны

Надо ли лечить жертв ожирения?

Британский телеведущий Майкл Бюерк призвал отказаться от лечения людей с лишним весом. По его мнению, ожирение - это не болезнь, а слабость характера.

"Вы толстые, потому что слишком много едите", - написал Майкл Бюерк в колонке для журнала Radio Times. Жертв ожирения он назвал не больными людьми, а просто слабыми.

По мнению телеведущего, преждевременная смерть полных граждан сэкономит деньги Национальной службы здравоохранения, а также внесет позитивный вклад в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселенностью и климатическими изменениями. Бюерк выразил мнение, что граждане имеют право совершать неправильный выбор и не считать долголетие главной целью своей жизни.

Национальная служба здравоохранения Великобритании подсчитала, что почти каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок до 11 лет страдают от ожирения.

Ранее телеведущая Елена Малышева заявила, что природе не нужны полные женщины старше 50 лет. По словам Малышевой, такие представительницы прекрасного пола роют себе могилу с помощью ложки и вилки.

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