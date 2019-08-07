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После разговора с Путиным Зеленский побежал к Макрону и Меркель

12:09
  • среда
  • 07 августа 2019

Президент Украины обзванивает европейских лидеров

Владимир Зеленский настаивает на встрече в "нормандском формате". Президент Украины собирается звонить лидеру Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Анегеле Меркель, чтобы обсудить с ними пути решения конфликта в Донбассе. С Владимиром Путиным украинский лидер уже поговорил.
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"Первый звонок у меня был с президентом России Путиным, второй у меня будет уже из Турции с президентом Макроном… Также хочу связаться сегодня с Меркель и договорится о срочной встрече - чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в "нормандском формате". А сколько еще людей могут погибнуть в этом году?" - риторически вопрошает Зеленский.

Украинский лидер не исключает, что визит в Турцию придется прервать. Если ситуация в Донбассе еще больше обострится, ему придется вернуться на Украину.

Владимир Зеленский рано утром срочно позвонил Владимиру Путину. Как сообщил украинский лидер, он просил президента России "повлиять на ту сторону" - имея в виду власти непризнанных республик Донбасса. Поводом стала гибель четырех служащих ВСУ, напоминает РИА Новости.

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