После разговора с Путиным Зеленский побежал к Макрону и Меркель

Президент Украины обзванивает европейских лидеров

Владимир Зеленский настаивает на встрече в "нормандском формате". Президент Украины собирается звонить лидеру Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Анегеле Меркель, чтобы обсудить с ними пути решения конфликта в Донбассе. С Владимиром Путиным украинский лидер уже поговорил.

"Первый звонок у меня был с президентом России Путиным, второй у меня будет уже из Турции с президентом Макроном… Также хочу связаться сегодня с Меркель и договорится о срочной встрече - чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в "нормандском формате". А сколько еще людей могут погибнуть в этом году?" - риторически вопрошает Зеленский.

Украинский лидер не исключает, что визит в Турцию придется прервать. Если ситуация в Донбассе еще больше обострится, ему придется вернуться на Украину.

Владимир Зеленский рано утром срочно позвонил Владимиру Путину. Как сообщил украинский лидер, он просил президента России "повлиять на ту сторону" - имея в виду власти непризнанных республик Донбасса. Поводом стала гибель четырех служащих ВСУ, напоминает РИА Новости.