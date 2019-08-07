Киллер сознался в убийстве Круга

Агеева привезли в тверское СИЗО из колонии в ЯНАО

Заключенным, которого следователи привели в дом Михаила Круга в рамках следственного эксперимента, оказался киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев.

Агеев отбывает пожизненный срок за преступления, которые он совершал в составе банды. "Волки" орудовали в Тверской области с конца 1990-х до середины 2000-х годов. "Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов", - рассказал источник порталу Tverigrad.ru.

Также сообщается, что ради расследования дела об убийстве Круга правоохранительные органы привезли в Тверь еще одного члена "Тверских волков" - Александра Осипова. По некоторым данным, в 2003 году Осипов застрелил Веселова, который признался в убийстве знаменитого шансонье. Агееву и Осипову устроили очную ставку.

По данным Telegram-канала Mash, Агеева давно считали причастным к убийству Круга, однако признательных показаний он не давал. Несколько дней назад киллер все-таки признался, что участвовал в убийстве шансонье. Заключенный написал чистосердечное признание.

Напомним, 6 августа правоохранительные органы провели следственный эксперимент в доме 172 на улице Освобождения, где в июле 2002 года убили певца Михаила Круга. По оцепленному дому и участку провели закованного в наручники заключенного. Мужчина что-то показал и рассказал следователям.

Сейчас в доме проживает Ольга Медведева, сестра убитого музыканта и исполнительный директор Фонда творческого наследия Михаила Круга. На время проведения следственных действий ее попросили покинуть дом.

Напомним, убийц Михаила Круга не могут найти вот уже 17 лет. По одной из версий, его застрелили во время попытки ограбления. В момент преступления в доме были жена Круга, его теща и дети.