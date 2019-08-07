"Стало плохо за рулем": названа причина ДТП с автобусом в Долгопрудном

Следственный комитет изучает обстоятельства аварии

Два человека погибли, еще двое с травмами оказались в больнице после наезда автобуса на остановку в подмосковном Долгопрудном. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе около 10 часов утра.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Как пишет телеграм-канал Mash, у него мог произойти приступ эпилепсии.

В результате рейсовый автобус наехал на остановку, где его ожидали пассажиры. Двое погибли на месте, еще двое госпитализированы. Женщина получила травму головы, мужчина проходит обследование.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств ДТП. "Организовано проведение доследственной проверки по факту смерти двух человек в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса", - приводит слова представителя ведомства РИА Новости. Следователи осмотрят автобус, а также выяснят, проходил ли водитель медицинский осмотр перед выходом в рейс.