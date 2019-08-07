Кремль раскрыл подробности звонка Зеленского Путину

Украинский президент просил российского коллегу повлиять на республики Донбасса

Кремль подтвердил заявления Владимира Зеленского о том, что он в среду утром звонил Владимиру Путину. Президенты двух стран говорили об урегулировании ситуации в Донбассе и отметили важность соблюдения режима прекращения огня.

В ходе разговора Владимир Путин подчеркнул, что для успешного прекращения конфликта прекратить обстрелы должны, прежде всего, украинские войска. Кроме того, лидеры России и Украины договорились активизировать работу по возвращению "удерживаемых лиц".

"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы", - говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что позвонил Владимиру Путину и попросил "повлиять на ту сторону, чтобы прекратить убийства". Накануне в Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих. Стороны конфликта обменялись взаимными упреками в нарушении режима прекращения огня.