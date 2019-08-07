ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль раскрыл подробности звонка Зеленского Путину

13:07
  • среда
  • 07 августа 2019

Украинский президент просил российского коллегу повлиять на республики Донбасса

Кремль подтвердил заявления Владимира Зеленского о том, что он в среду утром звонил Владимиру Путину. Президенты двух стран говорили об урегулировании ситуации в Донбассе и отметили важность соблюдения режима прекращения огня.

После разговора с Путиным Зеленский побежал к Макрону и Меркель
Зеленского упрекнули в подражании Путину

В ходе разговора Владимир Путин подчеркнул, что для успешного прекращения конфликта прекратить обстрелы должны, прежде всего, украинские войска. Кроме того, лидеры России и Украины договорились активизировать работу по возвращению "удерживаемых лиц".

"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы", - говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что позвонил Владимиру Путину и попросил "повлиять на ту сторону, чтобы прекратить убийства". Накануне в Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих. Стороны конфликта обменялись взаимными упреками в нарушении режима прекращения огня.

Новости по теме
Коллаж: Владимир Путин и Владимир Зеленский
Коллаж: Владимир Путин и Владимир Зеленский
Владимир Путин после телефонного разговора
Владимир Путин после телефонного разговора
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.