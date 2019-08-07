ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не хотела доживать дни на больничной койке": врач о болезни Аллы Вербер

13:43
  • среда
  • 07 августа 2019

Она много лет боролась с раком

Врач-онкогематолог Раиса Качанова предположила, что инфаркт у 61-летней фэшн-директора магазина ЦУМ Аллы Вербер случился в том числе под влиянием погодных условий в Италии. 
"Жаль терять таких женщин": последние фотографии Аллы Вербер

Как пишет Teleprogramma.pro, с 2008 года покойная Вербер болела раком крови. Онкология, солидный возраст и жаркая погода могли привести к смерти известной личности, считает Качанова.

"Изменение климата, аномальная жара, возраст, чрезмерная или просто непривычная физическая активность, обезвоживание организма, из-за которого попросту сгущается кровь. Все это вкупе даже без фактора повышенной свертываемости крови из-за (предположительно!) рака образовывает опасную для жизни картинку", - заявила врач. 

По словам Раисы Качановой, больная раком фэшн-директор должна была относиться к своему организму крайне бережно, как к хрупкой вазе. "Но она наверняка все знала, столько лет живя в симбиозе с таким врагом внутри себя. Просто, скорее всего, не хотела слабеть и доживать свои дни на больничной койке", - отметила специалист. 

Напомним, фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла от инфаркта во время отдыха в Италии. Ее положили в больницу города Форте-дей-Марми, но усилия врачей оказались тщетными. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что за последний год Вербер перенесла два воспаления легких.   

Свои соболезнования в связи с кончиной Вербер выразили певицы Вера Брежнева и Лолита Милявская, телеведущие Екатерина Андреева и Максим Галкин, журналист Алена Долецкая, историк моды Александр Васильев и другие. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Алла Вербер
Алла Вербер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.