"Не хотела доживать дни на больничной койке": врач о болезни Аллы Вербер

Она много лет боролась с раком

Врач-онкогематолог Раиса Качанова предположила, что инфаркт у 61-летней фэшн-директора магазина ЦУМ Аллы Вербер случился в том числе под влиянием погодных условий в Италии.

Как пишет Teleprogramma.pro, с 2008 года покойная Вербер болела раком крови. Онкология, солидный возраст и жаркая погода могли привести к смерти известной личности, считает Качанова.

"Изменение климата, аномальная жара, возраст, чрезмерная или просто непривычная физическая активность, обезвоживание организма, из-за которого попросту сгущается кровь. Все это вкупе даже без фактора повышенной свертываемости крови из-за (предположительно!) рака образовывает опасную для жизни картинку", - заявила врач.

По словам Раисы Качановой, больная раком фэшн-директор должна была относиться к своему организму крайне бережно, как к хрупкой вазе. "Но она наверняка все знала, столько лет живя в симбиозе с таким врагом внутри себя. Просто, скорее всего, не хотела слабеть и доживать свои дни на больничной койке", - отметила специалист.

Напомним, фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла от инфаркта во время отдыха в Италии. Ее положили в больницу города Форте-дей-Марми, но усилия врачей оказались тщетными. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что за последний год Вербер перенесла два воспаления легких.

Свои соболезнования в связи с кончиной Вербер выразили певицы Вера Брежнева и Лолита Милявская, телеведущие Екатерина Андреева и Максим Галкин, журналист Алена Долецкая, историк моды Александр Васильев и другие.