Рак на работе: какие профессии располагают к онкозаболеваниям

Смертельная болезнь чаще всего поражает легкие

Работники обрабатывающих производств имеют самые высокие шансы заболеть раком. В лидерах по выявленной онкологии – металлурги и строители. Такие данные приводит НИИ медицины труда имени академика Измерова.

Как отмечают исследователи, в 2018 году наибольшая доля "профессиональных" злокачественных новообразований была диагностирована у электрогазосварщиков и электросварщиков ручной сварки. Из общего количества профессиональных заболеваний онкозаболевания в 2018 году составили 0,33%. Однако приводится и неофициальная информация, согласно которой профессиональный рак унес жизни в 2-5% всех случаев с летальным исходом.

Отмечается также, что наибольшая доля профессиональных заболеваний раком пришлась на злокачественные новообразования бронхов и легких (64,71%), желудка и злокачественные новообразования гортани (по 11,76%). Реже встречаются опухоли в почках и меланома.

Медики поясняют, что "профессиональным" раком называют заболевание, основная причина развития которого – вредное воздействие производственной среды. Болезнь может спровоцировать любая доля канцерогенного вещества – даже если воздействие было кратковременным. "Профессиональный" рак часто развивается незамеченным на протяжении долгого времени, его сложно диагностировать.

Специалисты призывают максимально усилить меры по предотвращению "профессионального" рака. Вредные профессиональные факторы устранимы – и это должно стать важным направлением в борьбе за снижение смертности от онкологических заболеваний, передает ТАСС.