ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рак на работе: какие профессии располагают к онкозаболеваниям

13:24
  • среда
  • 07 августа 2019

Смертельная болезнь чаще всего поражает легкие

Работники обрабатывающих производств имеют самые высокие шансы заболеть раком. В лидерах по выявленной онкологии – металлурги и строители. Такие данные приводит НИИ медицины труда имени академика Измерова.
Россия теряет миллиарды из-за рака

Как отмечают исследователи, в 2018 году наибольшая доля "профессиональных" злокачественных новообразований была диагностирована у электрогазосварщиков и электросварщиков ручной сварки. Из общего количества профессиональных заболеваний онкозаболевания в 2018 году составили 0,33%. Однако приводится и неофициальная информация, согласно которой профессиональный рак унес жизни в 2-5% всех случаев с летальным исходом.

Отмечается также, что наибольшая доля профессиональных заболеваний раком пришлась на злокачественные новообразования бронхов и легких (64,71%), желудка и злокачественные новообразования гортани (по 11,76%). Реже встречаются опухоли в почках и меланома.

Медики поясняют, что "профессиональным" раком называют заболевание, основная причина развития которого – вредное воздействие производственной среды. Болезнь может спровоцировать любая доля канцерогенного вещества – даже если воздействие было кратковременным. "Профессиональный" рак часто развивается незамеченным на протяжении долгого времени, его сложно диагностировать.

Специалисты призывают максимально усилить меры по предотвращению "профессионального" рака.  Вредные профессиональные факторы устранимы – и это должно стать важным направлением в борьбе за снижение смертности от онкологических заболеваний, передает ТАСС.

Читайте также:
Главное сегодня
Медсестра готовит процедуры для пациентов
Медсестра готовит процедуры для пациентов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.