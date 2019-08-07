ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник"

13:36
  • среда
  • 07 августа 2019

Аппарат практически незаметен для противника

Кадры первого полета новейшего беспилотного летательного аппарата "Охотник" опубликовало Минобороны России. По данным ведомства, испытания БЛА большой продолжительности полета состоялись несколько дней назад на одном из аэродромов оборонного ведомства.

Первый полет БЛА "Охотник" продолжался более 20 минут. Аппарат несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров и успешно приземлился.

"Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло". В Минобороны подчеркнули, что аппарат изготовлен с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. БЛА оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Главное сегодня
Ударный БЛА С-70 "Охотник"
Ударный БЛА С-70 "Охотник"
Ударный БЛА С-70 "Охотник"
Ударный БЛА С-70 "Охотник"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.