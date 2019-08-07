Опубликовано видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник"

Аппарат практически незаметен для противника

Кадры первого полета новейшего беспилотного летательного аппарата "Охотник" опубликовало Минобороны России. По данным ведомства, испытания БЛА большой продолжительности полета состоялись несколько дней назад на одном из аэродромов оборонного ведомства.

Первый полет БЛА "Охотник" продолжался более 20 минут. Аппарат несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров и успешно приземлился.

"Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло". В Минобороны подчеркнули, что аппарат изготовлен с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. БЛА оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.