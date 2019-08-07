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Москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ по электронной почте

15:09
  • среда
  • 07 августа 2019

За последние годы число таких исследований выросло в пять раз

Получать результаты обследования КТ, МРТ и УЗИ можно будет по электронной почте. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с врачами-радиологами и экспертами по лучевой диагностике, передает "ТВ Центр".

Глава города также заявил о внедрении нового стандарта оснащения оборудованием в столичных поликлиниках. В частности, планируется обновить старую технику и установить томографы и рентгеновские аппараты там, где их нет. За последние годы число исследований МРТ и КТ выросло в пять раз. А вот сроки ожидания результатов сократились с нескольких недель до нескольких дней.

"Сегодня у нас больше 100 аппаратов уже сконцентрировано в едином центре радиологическом. Следующий этап - это увеличить мощность его в 10 раз, во-первых. Во-вторых, повысить качество. В-третьих, дать доступность горожанам в своих медицинских электронных картах получать историю болезни со сложными снимками МРТ, КТ с соответствующими диагнозами, это такая важная история. Если мы раньше об этом говорили, как нечто такое перспективная задача, то сейчас мы об этом говорим, как задача ближайших месяцев и пары лет", - сказал Собянин.

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