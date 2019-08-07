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Зюганов заявил об иностранных миллиардах для организаторов протестов

14:46
  • среда
  • 07 августа 2019

Лидер КПРФ поддержал расследование иностранного вмешательства в российские выборы

Руководство КПРФ отчиталось об итогах полугодия и обозначило основные задачи по формированию бюджета страны. Геннадий Зюганов отметил, что программа его партии "10 шагов к достойной жизни" направлена на выполнение указов президента.

Прежде всего, России необходимо повысить темпы экономического роста и активно развивать современные технологии, а также добиться увеличения продолжительности жизни. Помимо этого, лидер КПРФ призвал создать рабочую группу и провести внеочередное заседание Совета Госдумы для расследования иностранного вмешательства в выборы.

"Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание. Где рассмотреть вопрос об иностранном вмешательстве в нашу выборную кампанию. Это касается не только Москвы, теперь и городов миллионников. И это уже имеет документальное подтверждение. Я посмотрел сайт американского посольства, последняя акция – все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, кто им какие деньги отвалил, только по одному счету на направленные цели прошло почти миллиард рублей", - заявил он.

Несогласованные акции протеста прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Причиной стал отказ в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы из-за нарушений при сборе подписей. Столичные власти предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но те отказывались. По итогам двух акций протестов были возбуждены уголовные дела в отношении нарушителей порядка, под стражу заключены более 100 человек.

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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
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