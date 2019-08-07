"Полстраны перепугала": траурное послание Пугачевой переполошило народ

Ее попросили осторожнее подбирать слова
70-летняя певица Алла Пугачева напугала поклонников двусмысленным постом в Instagram, посвященным умершей фэшн-директору ЦУМа Алле Вербер.
7 августа Примадонна выложила в соцсети фотографию горящей свечи с подписью "Прощай, Алла". К соболезнованиям присоединились Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Валерий Сюткин и Наташа Королева.
Многие поклонники неправильно поняли послание Пугачевой, адресованное ее покойной тезке. Они испугались, что представители певицы таким образом сообщают о кончине народной артистки СССР.
- Алла Борисовна, милая, осторожнее… полстраны перепугала.
- Господи, напугалась!.. Светлая память - Алле Вербер! Долгой и счастливой жизни - Алле Пугачевой.
- Кто такой пост выложил… У меня дыхание перехватило...
- Странно написали! Уточняйте.
- Глупая подача информации!
- Боже, у меня чуть сердце не остановилось.
Напомним, фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла от инфаркта во время отдыха в Италии. Ее положили в больницу города Форте-дей-Марми, но усилия врачей оказались тщетными. За последний год 61-летняя Вербер перенесла два воспаления легких.