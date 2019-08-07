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"Полстраны перепугала": траурное послание Пугачевой переполошило народ

14:08
  • среда
  • 07 августа 2019

Ее попросили осторожнее подбирать слова

70-летняя певица Алла Пугачева напугала поклонников двусмысленным постом в Instagram, посвященным умершей фэшн-директору ЦУМа Алле Вербер.

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7 августа Примадонна выложила в соцсети фотографию горящей свечи с подписью "Прощай, Алла". К соболезнованиям присоединились Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Валерий Сюткин и Наташа Королева.

Многие поклонники неправильно поняли послание Пугачевой, адресованное ее покойной тезке. Они испугались, что представители певицы таким образом сообщают о кончине народной артистки СССР.

- Алла Борисовна, милая, осторожнее… полстраны перепугала.

- Господи, напугалась!.. Светлая память - Алле Вербер! Долгой и счастливой жизни - Алле Пугачевой.

- Кто такой пост выложил… У меня дыхание перехватило...

- Странно написали! Уточняйте.

- Глупая подача информации!

- Боже, у меня чуть сердце не остановилось.

Напомним, фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла от инфаркта во время отдыха в Италии. Ее положили в больницу города Форте-дей-Марми, но усилия врачей оказались тщетными. За последний год 61-летняя Вербер перенесла два воспаления легких.   

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