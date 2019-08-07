ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Детские сады, воркаут, поликлиники: как преобразился Рязанский район

15:14
  • среда
  • 07 августа 2019

В будущем район ждут масштабные преобразования

До конца года в Москве откроются станции метро "Окская" и "Стахановская". Обе они расположены на территории Рязанского района и позволят местным жителям добираться до центра города удобнее и быстрее. За последние несколько лет в районе вообще произошли значительные изменения.

Этот небольшой район на юго-востоке столицы условно можно разделить на две половины. Старая до 60-х годов относилась к Подмосковью и только в 1995 году стала Рязанским районом. В новой части активная застройка началась 15 лет назад. Тогда даже появление супермаркета было для жителей событием, не говоря уже о поликлиниках и детских садах.

За последние годы в Рязанском появились 6 детских садов, Дворец творчества с планетарием и музеем, центр "Мои документы", тактильный сад "Шестое чувство". Сквер имени Федора Полетаева расположен в старой части Рязанского. В аллее героев увековечили имена жителей района - участников Великой Отечественной. На следующей неделе открывается еще один мемориал. Его посвятят летчикам, которые погибли в Афганистане. И так, за последние годы некогда неухоженный уголок района превратился в центр притяжения.

Прямо в сквере можно бесплатно пройти диагностику или сделать зарядку. В Рязанском вообще раздолье для тех, кто следит за собой и любит физические нагрузки: детская спортшкола, общедоступные баскетбольные, хоккейные и футбольные и площадки. Этот стадион в ноябре превратится в каток с искусственным льдом. Во дворах – зоны воркаута. Культурным центром района много лет остается музыкальный театр.

— Черт побери! Черт по-бе-ри! (кадр из фильма "Бриллиантовая рука")

Хотя эту сцену из "Бриллиантовой руки" снимали в Баку, ещё до начала проката показали в "Ташкенте". Кинотеатр открылся здесь в 1968 году, его первым фильмом и стала легендарная гайдаевская комедия. Сейчас в этих стенах 33-й сезон открывает театр под руководством Генннадия Чихачева.

До недавнего времени здесь хранили реквизит. После реконструкции в большом зале – 450 посадочных мест. Сезон театр открывает премьерой "Трех мушкетеров". Шаговая доступность  театра такого уровня  в спальном районе – это не частый случай для столицы. А в следующем году сюда придет и метро. Стация станет ключевой для всего района: вместе со "Стахановской" образуется  ветка, которая даст прямой доступ к МЦК и Большой кольцевой. Новые улицы позволят быстрей добраться из центра.

Рязанский вообще ждут масштабные преобразования: с территории выведут крупные промзоны, уже готовы стартовые площадки для реновации. Появится крупный спортивный и культурный комплекс.

Иван Колесников, Дмитрий Иванов, Станислав Чубин, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Район Рязанский
Район Рязанский
Район Рязанский
Район Рязанский
Район Рязанский
Район Рязанский
Район Рязанский
Район Рязанский
Медицинское обследование
Медицинское обследование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.