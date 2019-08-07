Детские сады, воркаут, поликлиники: как преобразился Рязанский район

В будущем район ждут масштабные преобразования

До конца года в Москве откроются станции метро "Окская" и "Стахановская". Обе они расположены на территории Рязанского района и позволят местным жителям добираться до центра города удобнее и быстрее. За последние несколько лет в районе вообще произошли значительные изменения.

Этот небольшой район на юго-востоке столицы условно можно разделить на две половины. Старая до 60-х годов относилась к Подмосковью и только в 1995 году стала Рязанским районом. В новой части активная застройка началась 15 лет назад. Тогда даже появление супермаркета было для жителей событием, не говоря уже о поликлиниках и детских садах.

За последние годы в Рязанском появились 6 детских садов, Дворец творчества с планетарием и музеем, центр "Мои документы", тактильный сад "Шестое чувство". Сквер имени Федора Полетаева расположен в старой части Рязанского. В аллее героев увековечили имена жителей района - участников Великой Отечественной. На следующей неделе открывается еще один мемориал. Его посвятят летчикам, которые погибли в Афганистане. И так, за последние годы некогда неухоженный уголок района превратился в центр притяжения.

Прямо в сквере можно бесплатно пройти диагностику или сделать зарядку. В Рязанском вообще раздолье для тех, кто следит за собой и любит физические нагрузки: детская спортшкола, общедоступные баскетбольные, хоккейные и футбольные и площадки. Этот стадион в ноябре превратится в каток с искусственным льдом. Во дворах – зоны воркаута. Культурным центром района много лет остается музыкальный театр.

— Черт побери! Черт по-бе-ри! (кадр из фильма "Бриллиантовая рука")

Хотя эту сцену из "Бриллиантовой руки" снимали в Баку, ещё до начала проката показали в "Ташкенте". Кинотеатр открылся здесь в 1968 году, его первым фильмом и стала легендарная гайдаевская комедия. Сейчас в этих стенах 33-й сезон открывает театр под руководством Генннадия Чихачева.

До недавнего времени здесь хранили реквизит. После реконструкции в большом зале – 450 посадочных мест. Сезон театр открывает премьерой "Трех мушкетеров". Шаговая доступность театра такого уровня в спальном районе – это не частый случай для столицы. А в следующем году сюда придет и метро. Стация станет ключевой для всего района: вместе со "Стахановской" образуется ветка, которая даст прямой доступ к МЦК и Большой кольцевой. Новые улицы позволят быстрей добраться из центра.

Рязанский вообще ждут масштабные преобразования: с территории выведут крупные промзоны, уже готовы стартовые площадки для реновации. Появится крупный спортивный и культурный комплекс.

Иван Колесников, Дмитрий Иванов, Станислав Чубин, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".