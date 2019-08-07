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Атлантам поправят руки: знаменитые скульптуры на Тверской отреставрируют

15:18
  • среда
  • 07 августа 2019

Работы завершать к осени

Специалисты начали реставрацию скульптур атлантов, которые украшают театр имени Еромоловой на Тверской улице. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Некоторые из этих богатырей почти лишились рук, хотя балконы театра всё ещё поддерживают. Сейчас с    наиболее хорошо сохранившейся статуи снимают копию - для этого её покрыли оранжевым силиконом. Слепки помогут воссоздать утраченные фрагменты. И уже осенью всех четверых атлантов можно будет увидеть в обновлённом виде.

"На сегодняшний момент удалены фрагменты, которые представляли опасность обрушения с фигур атлантов. И по левой группе проводятся работы по снятию форм. Будут воссозданы фрагменты утраченные. После чего элементы будут установлены на места утрат", - рассказал реставратор памятников каменного зодчества Олег  Кабакин.

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