Тарантино впечатлился Царь-пушкой и отказался снимать кино про нее

В Москве режиссер представил свой очередной фильм

Царь-колокол и Царь-пушка произвели сильное впечатление на Квентина Тарантино, который второй раз приехал в Москву и впервые побывал в Кремле. Вечером известный режиссёр представит москвичам свой новый фильм "Однажды в Голливуде", а утром он общался с журналистами.

Заметно опоздав на пресс-конференцию, Квентин Тарантино всех успокоил своим непринуждённым общением. Столичная публика не видела режиссера 15 лет. Последний раз он приезжал в столицу на 26-й Московский кинофестиваль, был тогда в жюри. В этот раз он представляет свою 9-ю картину, которая как всегда пестрит звёздами. Аль Пачино, Марго Робби, ну и в главных ролях - Бред Питт и Леонардо Ди Каприо.

"Я им предложил и они согласились. Раньше работал с обоими, но по отдельности. Они прочитали сценарий, им очень понравилось и они согласились быть этими персонажами. В картине они не в вакууме. Один играете дублёра другого. И они должны быть похожи друг на друга. По лицу, языку тела, телосложения. Поэтому мы не могли взять любого попавшегося. Бред и Лео идеально вжились в роли", - рассказал Тарантино.

Накануне премьеры режиссер осматривал Кремль. Теперь признался, что давно мечтал его посетить и пройтись по Красной площади, но никак не удавалось. Особенно его впечатлили "Царь-колокол" и "Царь-пушка", которая, по словам режиссёра, в его фильме никогда не выстрелит.

"Царь-пушка - это да. Это, конечно, впечатляюще. Но если вы посмотрите на ядра, они же не влезут в пушку физически. Что касается фильмов, то я не очень понимаю это время, и, пожалуй, не стану снимать картины про Средние века", - отрезал голливудский режиссер.

По его словам, есть много других режиссёров, у кого это успешней получится. И предложил кандидатуру Ридли Скотта. Но добавил, что нынешняя премьера не последняя, и нас ждёт ещё 10-й его фильм, который, по идее, и станет заключительной картиной именитого режиссёра.

Он расскажет о творческом пути Тарантино и станет, по его словам, самой большой работой. В нём можно будет найти отсылки ко всем его картинам. Но это случится только через несколько лет. А пока в прокат выходит его 9-ая лента, на премьерный показ которой уже распроданы все билеты.

Александр Козликин и Николай Мурашов. "ТВ Центр".