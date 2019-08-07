Сухие завтраки признали опасными для здоровья

Роскачество изучило 14 популярных марок

Сухие завтраки вовсе не так полезны, какими их представляет реклама. Постоянное употребление такого утреннего блюда ведет к ожирению, предупреждают специалисты.

Роскачество проверило 14 самых популярных в России марок шоколадных шариков. Выяснилось, что в большинстве из них доля сахарозы превышает суточную норму сахара в два раза.

"Не стоит забывать, что калорийность готовых завтраков, будь то хлопья или шоколадные шарики, составляют порядка 380 ккал на 100 граммов продукта для одной порции без учета молока", — предупреждает замглавы Роскачества Елена Саратцева.

Эксперты приходят к выводу, что сухой завтрак – вовсе не лучший выбор для ребенка. Уже через час после приема пищи он снова проголодается. Да и в целом привычка к хлопьям и шарикам грозит нарушением обмена веществ – а со временем и ожирением, пишет ТАСС.