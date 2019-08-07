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Горячий строитель с внешностью Брэда Питта покорил соцсети

14:34
  • среда
  • 07 августа 2019

Мужчина никак не может привыкнуть к повышенному вниманию к своей персоне

Строитель из британской деревни Сток-Мандевилл Натан Мидс неожиданно обрел популярность, после того как пользователи социальных сетей обнаружили поразительное сходство с голливудским актером Брэдом Питтом.

Двойник Питта работает на местную строительную организацию, укладывая асфальт и чиня тротуары, пишет интернет-портал "Дни.ру". В год он зарабатывает 30 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей). Это неплохая зарплата для строителя, однако до своего звездного двойника ему еще очень далеко – состояние Питта оценивается в 247 миллионов фунтов стерлингов (19,5 миллиарда рублей).

33-летний Мидс не в восторге от своей популярности, окружающие просто не дают ему покоя – просят автограф и совместную фотографию. "Иду в магазин — тут же видишь людей, толкающих друг друга в бок и показывающих на меня пальцем", - жалуется он.

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Натан Мидс
Натан Мидс
Натан Мидс
Натан Мидс
Натан Мидс
Натан Мидс
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