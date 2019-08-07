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Неожиданное признание: у Скотланд-Ярда нет доказательств по делу Скрипалей

14:38
  • среда
  • 07 августа 2019

Тем не менее, расследование продолжается

Скотланд-Ярд не располагает доказательствами причастности российского руководства к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Все, что было высказано до сих пор – лишь гипотезы "экспертов по России", признал замглавы Скотланд-Ярда Нил Басу.
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Заместитель шефа британской полиции подчеркнул, что его ведомство привыкло работать с фактами. "Мы полицейские, так что нам необходимо работать с доказательствами. Было множество гипотез по поводу того, кто несет ответственность [за произошедшее], кто отдавал приказы - все это основывалось на оценках экспертов по России. Мне нужно иметь доказательства", - заявил Басу в интервью изданию The Guardian.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери. Лондон заявил, что их отравили боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок" - и обвинили в покушении Москву. Российская сторона свою причастность отрицала – тем более, что такого вещества ни в СССР, ни в России не производили - и предлагала помощь в расследовании. Но британцы эти предложения игнорировали, возлагая вину на Москву и используя выражение "с высокой долей вероятности".

По словам замглавы Скотланд-Ярда, его ведомство готово предъявить обвинения в покушении на убийство Скрипалей россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. Их британское следствие считает вероятными исполнителями, напоминает ТАСС.

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