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Помолитесь за батюшку: Корчевников с друзьями попал в ДТП

15:07
  • среда
  • 07 августа 2019

Автомобиль сбил косулю

Актер и журналист Борис Корчевников с друзьями попал в ДТП на обратном пути из Пятницкой церкви в Старице (Тверская область) – автомобиль случайно сбил косулю.

За рулем на момент аварии находился батюшка Павел Островский, теперь ему придется отдать в ремонт свое транспортное средство. К счастью, больше никто не пострадал, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Причастились в Старице, поели армянский шашлык, сбили косулю. А на десерт — мороженое. Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопот", - рассказал друг Корчевникова, журналист Роман Голованов.

Бориса Корчевникова последнее время преследуют неудачи. У телеведущего серьезные проблемы со здоровьем, на фоне которых он набрал лишний вес. Кроме того, журналист отчаялся создать семью.

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