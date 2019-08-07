Книга и толстый мопс: как живет Ирина Толмацкая после смерти Децла

Она жива воспоминаниями о сыне

55-летняя мать Децла тяжело переживает смерть своего единственного сына. Судя по ее фотографиям в соцсети, после февральской трагедии Ирина Толмацкая перестала улыбаться.

Ирина Толмацкая никогда не отличалась особо веселым нравом, однако после кончины Децла на ее лице, кажется, застыла маска скорби. Если на нем порой и мелькнет тень улыбки, то это улыбка грустная и сдержанная. "Кирилл хотел, чтобы я была счастливой... Мне тяжело, но ради него я буду стараться..." - рассказала мать рэпера. Пока у нее не очень получается.

Возникает впечатление, что Толмацкую поддерживает одно - память о своем знаменитом сыне. Она постоянно публикует фотографии и видео, так или иначе связанные с музыкантом. Вот детский снимок Кирилла, вот его давнее выступление, вот написанные фанатами граффити…

При этом Ирина как будто ведет воображаемый диалог с сыном, делясь с ним мыслями о жизни или воспоминаниями. "Когда-то ты написал на своей странице, что день рождения - грустный праздник... Это действительно теперь так. Память о тебе никто не разрушит, ты знай, что мы каждый день помним", - написала она.

На днях стало известно, что Толмацкая намерена написать автобиографическую книгу, большая часть которой, скорее всего, будет касаться Децла. По словам Ирины, сын хотел, чтобы она издала автобиографию.

Ирина Толмацкая редко общается с журналистами, не появляется на ТВ и светских мероприятиях. У нее узкий круг друзей и знакомых. Всю свою любовь и нежность, кажется, она дарит своему раздобревшему мопсу. Фотографий милой собаки в ее Instagram почти так же много, как и снимков Кирилла. В свободное от работы время Толмацкая выгуливает пса и много бегает, стараясь поддерживать спортивную форму. "Хочу прожить 300 лет", - как-то раз пошутила Ирина.

Толмацкая, как и ее бывший муж Александр, не общается с вдовой Децла. По слухам, Юлия Киселева съехала с квартиры покойного музыканта и запрещает своему сыну Тони общаться с дедушкой и бабушкой. "Скучаю... как быстро ты меня забыл", - написала Ирина в июле, выложив фото 14-летнего внука, как две капли воды похожего на умершего рэпера.

Ирина приглядывает за квартирой, которую якобы бросила Киселева. Мать Децла поменяла замок на входной двери и предложила вдове приехать за ключами, но склонная к эпатажу девушка вбила себе в голову, что родители музыканта хотят отобрать у нее сына и творческое наследие возлюбленного, поэтому шаг к примирению она сделать не пожелала.

Напомним, рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля из-за сердечной недостаточности.

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