Шансов выжить не было: очевидцы об аварии автобуса в Долгопрудном

В ДТП погибли две пожилые женщины

ДТП в подмосковном Долгопрудном. Автобус наехал на людей на остановке. Два человека погибли на месте. Водитель и еще одна женщина доставлены в больницу. Следственный комитет начал проверку. Необходимо выяснить состояние здоровья водителя перед рейсом и исправен ли был автобус.

По словам очевидцев, пассажирский автобус №368 выехал на остановку общественного транспорта, где в тот момент находились люди. Он проехал по ним и не остановился. Затем влетел в ограждение пешеходного перехода. Его пронесло еще на 100 метров вперёд, и остановило лишь от удара об забор.

От полученных травм две женщины 70 лет, ждавшие на остановке автобус, скончались на месте. Как утверждают очевидцы, спастись у них не было ни единого шанса. По предварительной информации, 53-летнему водителю автобуса стало плохо за рулем, и он не справился с управлением.

"Этого человека я знаю, он долго в Москве работал водителем. Водитель - старый работник. Медики должны были знать, у него сердце болит или не болит. Лет 10 работает на транспорте, за ним ничего такого, ДТП, замечено не было", - рассказал очевидец.

С места происшествия водитель и 60-летняя пассажирка автобуса были госпитализированы в центральную долгопрудненскую больницу.

"В 10.30 к нам поступило двое пациентов. Женщина с травмой головы, ей выполнена компьютерная томография, состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, пациентка госпитализирована в профильное отделение. И мужчина, выполнено обследование, тоже состояние средней степени тяжести. Диагноз уточняется", - рассказал заместитель главного врача Долгопрудненской центральной городской больницы Александр Покатилов.

В министерстве транспорта Московской области заявили, что маршрут обслуживает компания "Домтрансавто". Автобус был выпущен в 2019 году, а водитель прошел предрейсовый контроль, где было определено, что он здоров и может выйти в рейс. Сейчас всё это проверяют следователи.

Как сообщили в Министерстве транспорта Московской области, всем пострадавшим перевозчик выплатит денежные компенсации. Семьям погибших по 2 миллиона рублей, и по 1 миллиону получившим травмы.

Татьяна Сидорова, Наталья Епифанова. "ТВ Центр".