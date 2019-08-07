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Видео пожара на битумном хранилище в подмосковном Дзержинском

15:08
  • среда
  • 07 августа 2019

Рядом расположена ТЭЦ, но ей ничего не угрожает

Крупный пожар произошел в подмосковном Дзержинском. Там загорелись бытовки и битумное хранилище на территории завода "Ориспром", сообщает "ТВ Центр".

По последней информации, площадь возгорания составила более 300 квадратных метров. Кровля здания обрушилась. Пострадавших нет. Чёрный густой дым видно далеко от места ЧП. Чтобы приступить в тушению, пожарным даже пришлось болгаркой разрезать металлический забор.

Рядом с местом происшествия находится ТЭЦ, но как заявили в "Мосэнерго", работе подстанции пожар не угрожает.

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