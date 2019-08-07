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Авиадебошира сняли с рейса в Санкт-Петербург за разврат

15:17
  • среда
  • 07 августа 2019

Эксгибиционист устроил шоу в воздухе

Пассажира-эксгибициониста приняла полиция в аэропорту "Пулково". Дебошир летел рейсом Симферополь – Санкт-Петербург и по дороге заскучал. Тогда он решил продемонстрировать свои достоинства соседке – 16-летней девушке.
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Другие пассажиры и экипаж не смогли оценить художественной ценности представления и привлекли в качестве экспертов сотрудников линейного отдела МВД в "Пулково".

"По прибытии самолета в аэропорт Санкт-Петербурга правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Пулково". Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту совершения развратных действий пассажиром", – говорится в сообщении ведомства.

Позже некоторые телеграм-каналы сообщили, что инцидент произошел на рейсе авиакомпании "Россия". Нарушитель - молодой человек 22 лет. Полиция допросила дебошира и отпустила домой – с условием, что он явится по первому требованию.

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