Авиадебошира сняли с рейса в Санкт-Петербург за разврат

Эксгибиционист устроил шоу в воздухе

Пассажира-эксгибициониста приняла полиция в аэропорту "Пулково". Дебошир летел рейсом Симферополь – Санкт-Петербург и по дороге заскучал. Тогда он решил продемонстрировать свои достоинства соседке – 16-летней девушке.

Другие пассажиры и экипаж не смогли оценить художественной ценности представления и привлекли в качестве экспертов сотрудников линейного отдела МВД в "Пулково".

"По прибытии самолета в аэропорт Санкт-Петербурга правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Пулково". Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту совершения развратных действий пассажиром", – говорится в сообщении ведомства.

Позже некоторые телеграм-каналы сообщили, что инцидент произошел на рейсе авиакомпании "Россия". Нарушитель - молодой человек 22 лет. Полиция допросила дебошира и отпустила домой – с условием, что он явится по первому требованию.