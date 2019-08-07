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Собянин учредил премии для изобретателей и новаторов

15:28
  • среда
  • 07 августа 2019

Присуждать награды будут ежегодно

Сергей Собянин подписал постановление об учреждении премий "Новатор Москвы". Об этом сообщает ТВЦ.RU.

"В целях стимулирования разработки и внедрения новаторских идей, создания новых прогрессивных технологий, поддержки талантливых авторов новаторских идей и изобретений правительство Москвы постановляет: учредить 30 премий мэра Москвы "Новатор Москвы", присуждаемых ежегодно", - говорится в документе.

Премии будут вручать по трем номинациям: "Проект будущего", "Меняющие реальность", "Лидеры инноваций". В каждой из них наградами отметят несколько направлений. Размер премий — от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

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