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Порошенко тайно попросил Эрдогана "замолвить словечко" Зеленскому

15:53
  • среда
  • 07 августа 2019

Украина пытается избежать ""внутренней грызни"

Петр Порошенко на днях тайно встретился с турецкими властями, которые дали обещание, что глава государства Реджеп Тайип Эрдоган "замолвит словечко" за бывшего президента Украины.

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При этом, как отмечается, будет сделан акцент на важности Порошенко для нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. "Зеленского будут просить не начинать "внутреннюю грызню", так как этим может воспользоваться третья сторона", - приводит "Вести Украины" подробности послания.

В среду Зеленский прибыл с первым официальным визитом в Турцию. У него запланирована встреча с Эрдоганом и со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Что ждет вернувшегося на Украину Петра Порошенко – в репортаже "ТВ Центра":

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