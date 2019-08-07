Порошенко тайно попросил Эрдогана "замолвить словечко" Зеленскому

Украина пытается избежать ""внутренней грызни"

Петр Порошенко на днях тайно встретился с турецкими властями, которые дали обещание, что глава государства Реджеп Тайип Эрдоган "замолвит словечко" за бывшего президента Украины.

При этом, как отмечается, будет сделан акцент на важности Порошенко для нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. "Зеленского будут просить не начинать "внутреннюю грызню", так как этим может воспользоваться третья сторона", - приводит "Вести Украины" подробности послания.

В среду Зеленский прибыл с первым официальным визитом в Турцию. У него запланирована встреча с Эрдоганом и со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Что ждет вернувшегося на Украину Петра Порошенко – в репортаже "ТВ Центра":