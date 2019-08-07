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Барановская откровенно высказалась о воссоединении с Аршавиным

15:51
  • среда
  • 07 августа 2019

Недавно футболист развелся с очередной женщиной

Телеведущая Юлия Барановская честно рассказала поклонникам о возможности примирения с бывшим мужем Андреем Аршавиным.

Фанаты часто задают вопросы о воссоединении пары, особенно в последнее время, после того, как футболист развелся со своей женой Алисой Казьминой.

Барановская отметила, что давно простила Аршавина, но с ним ее связывают только дети и общее прошлое. Возвращаться к нему телеведущая не собирается. "Я не сижу и не жду его, не думаю, что могла бы быть с ним. Я не трачу жизнь на мысли о прошлом, а шагаю вперед", - заявила телеведущая.

Барановская 10 лет жила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным и родила от него троих детей – сыновей Артема и Арсения, дочь Яну. Пара разошлась в 2013 году, дети остались с Юлией.

Ранее в интернете появились слухи, что Барановская вышла замуж на журналиста Александра Телесова, однако теледива опровергла эту информацию. Когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду", - написала на своей странице в Instagram Барановская.

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