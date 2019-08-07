Дожди, грозы и жуткий ветер: Москве пообещали погодный коллапс

Август продолжает преподносить сюрпризы

Августовская погода не дает москвичам расслабиться. Метеорологи обещают жителям столицы погодный коллапс. В столицу придет мощный атлантический циклон, он принесет с собой сильные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Начнется светопреставление вечером 8 августа – и продлится до ночи 9-го.

"Может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 миллиметров", — приводит РИА Новости слова главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой. И это еще не все сюрпризы. 9 августа ожидается экстремально низкое атмосферное давление: барометры покажут 740-741 миллиметр ртутного столба.

Июль и август уже поставили температурные рекорды, они оказались по-осеннему холодными. Москвичи раскупают теплую одежду, даже раздаются предложения включить отопление в домах.