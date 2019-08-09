"Я это делаю из-за угара и денег": сын актрисы Яковлевой высказался о славе

На сцену его не тянет

26-летний стилист Денис Шальных признался ТВЦ.RU, что его не прельщают ни актерская профессия, ни слава. Сын народной артистки России подстригает модных клиентов в барбершопе, ходит в качалку и поет в музыкальной группе. Другой жизни он себе пока не представляет.

Недавно Денис Шальных и его мать Елена Яковлева в очередной раз сыграли в благотворительном спектакле "Немаленький принц" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Вместе с ними на сцену вышли юные артисты из разных городов страны. Автором проекта и режиссером-постановщиком выступил Дмитрий Бикбаев.

Шальных доволен спектаклем, но особого удовольствия от актерской игры он не получил.

"Те спектакли, которые проводились, были на тот момент разовым событием. Это было совмещено со сбором средств. Насколько я знаю, есть идея дальше делать этот спектакль с другими детьми, использовать этот спектакль для того, чтобы привлекать молодежь к творческой деятельности. Я не могу сказать, что я в кромешном восторге [от выхода на сцену]. Если бы мне это очень понравилось, наверное, я бы как-то двигался в этом направлении. Просто как опыт - это интересно. Все, что Дмитрий Бикбаев сделал с этим спектакль, мне очень зашло", - рассказал стилист ТВЦ.RU.

Денис Шальных обладает выдающейся внешностью. Его мускулистое тело покрыто татуировками с ног до головы. Он часто экспериментирует со своим образом и прической. Иногда случайные люди узнают его на работе или на улице. Однако использовать узнаваемость для раскрутки какого-нибудь своего проекта мужчина пока не планирует. Жить у всех на виду - это не для него.

"Особых затей на этот счет у меня не было. Я человек достаточно далекий от этих всех фишек. Если где-нибудь мелькнуть на телевизоре… По большей части я это делаю из-за угара и денег, которые мне предлагают, а не ради того, чтобы как-то свое имя продвигать. Слово "знаменитость" абсолютно противоположно мне. Знаменитые люди гораздо более явно это демонстрируют и собой являют это слово, нежели чем я", - заявил Шальных.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Документальный фильм о Елене Яковлевой