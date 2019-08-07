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Делающих селфи туристок дуло с катера в море в Сочи

15:53
  • среда
  • 07 августа 2019

Делом занялась полиция

Девушки, устроившие фотосессию на борту катера, выпали за борт. Любительницы селфи забрались на спасательные плоты на корме судна, чтобы сделать снимки на фоне морского пейзажа.
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Туристки забыли, что находятся в море - налетел порыв ветра, катер качнуло и модели полетели в воду. Команда катера сбросила пострадавшим спасательные круги, а уже другой катер подобрал промокших дам и доставил на берег.

Сотрудники транспортной полиции Сочи проводят проверку. Если выяснится, что женщины пренебрегли правилами поведения на морском судне, им грозит административное наказание, передает РИА Новости.

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