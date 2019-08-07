Делающих селфи туристок дуло с катера в море в Сочи

Делом занялась полиция

Девушки, устроившие фотосессию на борту катера, выпали за борт. Любительницы селфи забрались на спасательные плоты на корме судна, чтобы сделать снимки на фоне морского пейзажа.

Туристки забыли, что находятся в море - налетел порыв ветра, катер качнуло и модели полетели в воду. Команда катера сбросила пострадавшим спасательные круги, а уже другой катер подобрал промокших дам и доставил на берег.

Сотрудники транспортной полиции Сочи проводят проверку. Если выяснится, что женщины пренебрегли правилами поведения на морском судне, им грозит административное наказание, передает РИА Новости.