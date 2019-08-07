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Тодоренко и Топалов познакомили сына с подписчиками (фото)

16:20
  • среда
  • 07 августа 2019

Маленькому Мише уже восемь месяцев

Телеведущая Регина Тодоренко впервые показала лицо восьмимесячного сына Миши.
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До этого момента Тодоренко скрывала малыша, публикуя фотографии с таких ракурсов, чтобы было невозможно рассмотреть мальчика, или скрывала его за смайлами. А несколько дней назад мальчик снялся в рекламе подгузников, и фанаты увидели его полностью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от T&T (@family.t_t)

"Какой сладусик, расти здоровенький", "Я рыдаю!!!! Как трогательно!!!", "Какие милые и трогательные", "Мне иногда кажется, что он выбрал лучших родителей", - написали фанаты в Instagram.

Первенец Тодоренко и Топалова появился на свет в декабре 2018 года. Перед рождением сына пара расписалась, а само торжество отметили 3 июля 2019 года в итальянском Сорренто.  

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