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Экс-замминистру культуры Пирумову одобрили УДО, но оставили под стражей

16:39
  • среда
  • 07 августа 2019

Экс-чиновник останется под стражей в рамках другого уголовного дела

Бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов, осужденный по "делу реставраторов", освобожден условно-досрочно. Такое решение принял Преображенский суд столицы.

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В суде экс-чиновник рассказал о своих положительных характеристиках и семейном положении. "У меня на иждивении несовершеннолетний сын, дочь студентка и теща. Весь ущерб министерству культуры был полностью возмещен, я также выплатил назначенный судом штраф", - приводит его слова АГН "Москва".

Фигурантом громкого дела Пирумов стал в марте 2016 года. Тогда его задержали в Ростове-на-Дону по обвинению в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Сумму ущерба оценили в более чем 100 миллионов рублей.

В итоге Пирумова признали виновным и приговорили к полутора годам колонии. Позже Мосгорсуд ужесточил приговор экс-чиновнику до трех лет лишения свободы.

В настоящий момент бывший замминистра находится под стражей по новому делу о хищении.

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