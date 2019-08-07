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Зеленский перед вояжем в Турцию привел себя в порядок

17:02
  • среда
  • 07 августа 2019

Президент постригся и сбрил щетину

Президент Украины Владимир Зеленский решил привести в порядок свою растительность на лице и голове и дошел наконец-то до парикмахерской.

Теперь у главы государства отсутствует щетина, а виски плавно переходят в прическу, пишет "Обозреватель". В "обновленном" имидже Зеленский провел брифинг насчет гибели военных на Донбассе, а затем вылетел с первым официальным визитом в Турцию. Ожидается, что украинский лидер проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее украинцы возмутились тем, что Зеленский не соблюдает дресс-код. На встречу с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, которая прошла в мае 2019 года, президент пришел в черной рубашке с закатанными рукавами.

Видео: экономический курс Зеленского сравнили с ухабистой дорогой

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