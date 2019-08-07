Макрон выслушал Зеленского и пообещал поговорить с Путиным

Украинский президент требует срочного созыва встречи лидеров "нормандской четверки"

Владимир Зеленский в среду позвонил Эмманюэлу Макрону. Украинский президент призвал лидеров "нормандской четверки" как можно быстрее провести встречу, чтобы согласовать шаги для окончательного решения конфликта в Донбассе.

Как сообщили в администрации Зеленского, Макрон инициативу поддержал. Однако переговорам на высшем уровне должна предшествовать встреча представителей России, Украины, Франции и Германии. Кроме того, Макрон пообещал Зеленскому позвонить Владимиру Путину и Ангеле Меркель, чтобы обсудить встречу "нормандской четверки".

Ранее в среду Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину и попросил российского президента повлиять на "ту сторону" конфликта на юго-востоке Украины. Поводом для звонка стала гибель четверых военнослужащих в Донбассе. В разговоре лидеры двух стран отметили важность соблюдения режима прекращения огня, однако Путин подчеркнул, что, прежде всего, огонь должна прекратить украинская сторона.

После этого разговора Зеленский заявил, что намерен позвонить Эмманюэлю Макрону и Ангеле Меркель.

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