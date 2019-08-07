Глава Ставрополья отчитался Путину об успехах региона

Экспорт сельхозпродукции растет

Экспорт сельхозпродукции из Ставропольского края к 2024 году вырастет до миллиарда долларов. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров на встрече с Владимиром Путиным, передает "ТВ Центр".

Сейчас эта цифра, по словам губернатора, составляет 340 миллионов долларов. Докладывая о ситуации в агропромышленном комплексе, Владимиров сообщил, что к настоящему времени уже убрано 96% зерновых. Ожидается, что итоговый сбор будет на 3% больше, чем в прошлом году. По его словам, в регионе растет производство молока и мяса. Кроме того, в крае сейчас быстрыми темпами развивается хлопководство. По итогам года планируется произвести 1400 тонн волокна.

Губернатор рассказал президенту и о планах социального развития сельских территорий и, в частности, о строительстве и реконструкции дорог. На встрече речь зашла и о курортной инфраструктуре края.

"Мы даём сегодня устойчивый рост 5% уже за прошедшие шесть месяцев. По итогам года 12% ожидаем, это больше, ещё плюсом 200 тысяч человек. Пошёл бизнес в курортную тему, сегодня у нас в строительстве 17 санаториев находятся, и ещё люди просят. Я сейчас в Кисловодске планирую начать ещё один огромный санаторий. Radisson приезжали, хотят большую гостиницу в Кисловодске, прямо в центре города, строить. В этом году мы курортный сбор увеличили до 300 миллионов. В прошлом году собрали 184, а в этом году 300 миллионов. Это же всё вкладываем в инфраструктуру", - отчитался Владимиров.

