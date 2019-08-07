В поликлиниках Москвы обновят томографы и рентгеновские аппараты

Получать результаты пациенты смогут по электронной почте

В медучреждениях Москвы для пациентов ввели новую услугу. Теперь результаты обследований компьютерной и магнитно-резонансной томографии можно получать по электронной почте. Возможности нового сервиса обсудил на встрече с врачами мэр Москвы. Также говорили о развитии лучевой диагностики, для постановки ранних и точных диагнозов и о качестве оказываемых медицинских услуг в мегаполисе.

На поиск необходимого снимка уходит всего пару секунд — достаточно подать аудиокоманду. Современная радиология сегодня располагает самым высокоточным цифровым оборудованием. Все изображения в электронном виде. Качество чёткое, разрешение высокое, а поиск автоматизированный. О таком рабочем месте ещё каких-то 10 лет назад рентгенологи только мечтали.

"Трендом второго десятилетия 21 века будет внедрение в цифровую рентгенологию способов информационных технологий, информационных сетей, то есть формирование локальных и глобальных серверов, позволяющих в режиме онлайн обмениваться изображениями, получать незамедлительно экспертные заключения, передавать клиницистам, лечащим врачам изображения", - говорит врач-рентгенолог городской поликлиники №191 Рустем Ахметов.

Изображение внутренних органов человека теперь можно изучать в 3D-проекции. Так проводят компьютерную томографию и МРТ в обычной городской поликлинике Москвы. Цифровое оборудование во многом страховка от врачебной ошибки. Так называемый искусственный интеллект станет помощником врачей лучевой диагностики, помогая им распознавать патологии даже на ранних стадиях. Условия работы специалистов оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Почти 80% современного рентгеноборудования в Москве - абсолютно новое. На встрече с врачами-радиологами Сергей Собянин подчеркивает, что только за последние 10 лет количество исследований МРТ увеличилось в 6 раз. Главная задача, по мнению мэра, — завершить цифровизацию лучевой службы. А кроме того, подключить всю технику к Единому радиологическому информационному сервису, в "облаке" которого будут храниться изображения. Этот сервис станет единой платформой анализа снимков и постановки диагноза.

"Мы с вами много экспериментировали в этом плане. Продвинулись неплохо. Сегодня у нас больше 100 аппаратов уже сконцентрировано в едином центре радиологическом. Следующий этап - это увеличить мощность его в 10 раз, во-первых. А во-вторых, повысить качество. А в-третьих, дать доступность горожанам своих медицинских электронных карт, получать историю болезни со сложными снимками МРТ и КТ с соответствующими диагностиками", - сказал Собянин.

Получать свои рентген-снимки по электронной почте москвичи будут уже в ближайшее время. Для этого оборудование обновят во всех столичных поликлиниках, в том числе и детских. Новый корпус Морозовской больницы уже оснащен самой современной техникой, которая помогают определить на ранней стадии онкологические заболевания, пороки развития, нарушения мозгового кровообращения даже у самых маленьких пациентов. А ведь им проводить исследования гораздо сложнее - только под наркозом для полной неподвижности.

"Особенность данного оборудования - эти исследования проходят быстрее, чем в других учреждениях, на другом похожем оборудовании, то есть это сокращает время наркоза и соответственно меньше и количество вводимых препаратов, что очень важно для ребенка", - объясняет заведующий отделением лучевой диагностики Морозовской больницы Александр Горбунов.

Переход к цифровизации обозначает и новые стандарты работы. Переподготовку уже прошли 4 тысячи московских врачей. Нагрузка у них существенно выросла, но и зарплата увеличилась в разы.

Елена Сахно, Юлия Стёпина, Михаил Фёдоров, Александр Шкарбанов, Дмитрий Панов. "ТВ Центр".