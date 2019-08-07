Кандидаты в Мосгордуму собирают наказы горожан

Претенденты вступили в прямой контакт с москвичами

Чуть больше месяца осталось до выборов депутатов Московской городской думы. Они пройдут в единый день голосования 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 от партий и 62 самовыдвиженца.

Чтобы узнать своего кандидата, теперь достаточно смартфона. Практически каждый идёт в ногу со временем, общаясь с избирателем через интернет. Здесь уж точно все равны. И любой кандидат с городских окраин, и из центра, передает "ТВ Центр".

Впрочем, основная работа кандидатов конечно в офлайне. Каждый день прямое общение с москвичами. Избирательная кампания не просто стартовала, она уже идёт полным ходом и вопросов на таких встречах возникает немало.

Журналиста Наталью Метлину люди обступают со всех сторон. Она кандидат в депутаты по 35-му избирательному округу - Коньково и Теплый стан. "Сейчас я формирую свою программу. С чем я иду на выборы. Что я буду защищать. Потому что я не хочу быть оторвана от своего округа, я хочу решать конкретные проблемы", - рассказала она.

Именно этого, очевидно, ждут от каждого депутата и поэтому кандидатов оценивают по конкретным делам. Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева - теперь, среди прочего, преодолевает экологические препятствия в Строгине. В этом районе она кандидат в депутаты.

"У меня нет амбиций сделать политическую карьеру, честно скажу. Мне гораздо больше хочется что-то изменить в обычной реальной жизни", - сказала она.

Кандидат Андрей Медведев уже запомнился своей позицией по вопросам, связанным с нелегальными мигрантами. Они, например, проживали в одном из хостелов на севере Москвы, на который неоднократно жаловались местные жители. Теперь скандальный мини-отель временно будет закрыт по решению суда. Медведев обещает и дальше решать сложные вопросы, в том числе, если они связаны с работой исполнительной власти.

Острых тем, которые будут подниматься в этой предвыборной гонке, очевидно, будет немало. Конкуренция высокая, кандидатов много и все они разные. В среднем на каждое место в московском парламенте претендует по пять человек. Всего зарегистрировано 233 кандидата. Большинство представители политических партий и по-своему - это их преимущество. Представитель ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский борется за победу в 43-ем округе, его команда подписи не собирала.

Ольга Шарапова, напротив, месяц лично и силами 120 волонтеров подписи собирала. Кандидат в депутаты от московских Черемушек участвует в избирательной кампании как самовыдвиженец.

Обойти пришлось весь район. Подписи, а вместе с ними и наказы местных жителей, собирали по квартирам и на улице. Сторонники нашлись, было собрано более шести тысяч подписей, но при этом нужно было выполнить и все требования закона. Ошибки отбраковывали самостоятельно, еще до сдачи документов в Мосгоризбирком.

Благодаря подобному самоконтролю и организованной команде нужное количество подписей собрали 62 самовыдвиженца. Среди них и Николай Табашников, кандидат из Измайлова.

"Ошибок было много, но это такая история. Это технология, за которой следили наши волонтеры. Следили очень внимательно. Но мы через все это прошли, зарегистрировались и даже наши оппоненты признали те подписи, которые мы сдали, идеальными. Это не может не радовать", - рассказал он.

Теперь число сторонников нужно увеличивать. Победу одержат те, кто сохранит темп до финала этого предвыборного марафона. Но решать избирателям. Выборы в Мосгордуму назначены на восьмое сентября.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр", Москва.