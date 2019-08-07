"Единая Россия" поддержала расследование вмешательства в выборы

Результат представят обществу

Госдума проведет расследование вмешательства других стран во внутренние дела России. Решение принято после сообщения МИД о том, что посольство США координирует действия участников несанкционированных акций в Москве, а германский государственный телеканал открыто призывает к участию в этих провокациях.

"Мы хотим разобраться, какие государства и с какой целью осуществляли подобного рода вмешательство, кто в России противоправным образом получал поддержку и материальную помощь из-за рубежа, а может быть, напрямую выступал в роли агентов влияния иностранных государств. Мы проведем гласное, открытое парламентское расследование и результаты этого расследования представим обществу", - пообещал первый заместитель главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.