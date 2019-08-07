Похороны Вилли Токарева перенесли

С местом захоронения все еще нет определенности

Похороны певца Вилли Токарева пройдут 9 августа, в пятницу, а не 7-го, как это было заявлено ранее, это подтвердил сын покойного артиста Антон Токарев.

О похоронах в среду сообщил народный артист России Николай Тамразов, но эта информация не подтвердилась, пишет "Газета.Ru".

Место захоронения еще определяется, но в столичном департаменте торговли и услуг отметили, что артиста могут похоронить на Троекуровском кладбище.

Вилли Токарев скончался 4 августа в Москве в возрасте 84 лет. Последние годы от страдал от онкологического заболевания.

Вилли Токарев известен как исполнитель песен в жанре русский шансон. В 1974 году эмигрировал в США, где работал почтальоном и таксистом. В 1979 году вышла его первая пластинка "А жизнь - она всегда прекрасна". Второй виниловый диск 1981 года "В шумном балагане" принес Токареву известность среди русскоязычных эмигрантов.

Видео: передача "Мой герой" с Вилли Токаревым