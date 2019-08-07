В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева

Проводится операция по его задержанию, есть раненые

В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Он укрывается в собственном доме в Бишкеке.

Сторонники бывшего лидера страны пытаются помешать спецназу проникнуть внутрь дома. 10 человек ранены, в том числе журналисты. Спецназ применяет резиновые пули, светошумовые гранаты, сторонники политика обороняются камнями.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. Ранее его вызвали на допрос, пишет "Газета.Ru", но он не явился, поскольку считает себя невиновным. Тем не менее, политику грозит пожизненный срок из-за обвинений в узурпации власти, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева.