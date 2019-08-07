ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева

17:55
  • среда
  • 07 августа 2019

Проводится операция по его задержанию, есть раненые

В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Он укрывается в собственном доме в Бишкеке.

Сторонники бывшего лидера страны пытаются помешать спецназу проникнуть внутрь дома. 10 человек ранены, в том числе журналисты. Спецназ применяет резиновые пули, светошумовые гранаты, сторонники политика обороняются камнями.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. Ранее его вызвали на допрос, пишет "Газета.Ru", но он не явился, поскольку считает себя невиновным. Тем не менее, политику грозит пожизненный срок из-за обвинений в узурпации власти, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.