Силовики добрались до Атамбаева и увезли в неизвестном направлении

В результате штурма резиденции пострадали более 10 человек

Силовики вывезли бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из его резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека.

Как пишет "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ, политика увезли в неизвестном направлении.

Ранее в Киргизии началась операция по задержанию Атамбаева. Между сторонниками бывшего президента и силовиками завязался бой. Пострадали более 10 человек, среди которых – журналисты.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. 27 июня 2019 года парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, лишив его статуса экс-президента и иммунитета от уголовного преследования. Политика вызвали на допрос из-за ряда обвинений в коррупции, узурпации власти и незаконном освобождении криминального авторитета.

Атамбаев считает себя невиновным и не явился на допрос, что спровоцировало штурм его резиденции в селе Кой-Таш.