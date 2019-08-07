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Кокорин и Мамаев сыграют в колонии против профессионалов

19:24
  • среда
  • 07 августа 2019

ФК "Салют" сыграет против команды осужденных футболистов

В Белгородской исправительной колонии №4, где отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, состоится матч между командой заключенных "Золотой лев" и клубом "Салют Белгород".

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Матч назначен на субботу, 10 августа. Как сообщил "Интерфаксу" замглавы ФСИН Валерий Максименко, сейчас идет подготовка, состав уже наигран. По его словам, в колонии для проведения состязания имеется футбольное поле со всеми необходимыми атрибутами.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий в октябре прошлого года избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов, а позже напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к году и шести месяцам колонии общего режима. А Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам лишения свободы.

На прошлой неделе футболисты подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

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