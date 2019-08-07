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Для бездетных россиян придумали новый налог

19:22
  • среда
  • 07 августа 2019

Депутаты хотят поправить демографическую ситуацию в стране

Православные активисты, депутаты и общественники предлагают вернуть налог на бездетность, который действовал в Советском Союзе.
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Поводом для таких размышлений стали данные Росстата, согласно которым 26% детей живут в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Вырученные деньги, как ожидается, будут уходить на поддержку малообеспеченных семей.

По словам экс-депутата Госдумы Александра Чуева, налогом на бездетность должны облагаться все люди детородного, фертильного возраста. При этом вводить шестипроцентный налог, как это было в СССР, не целесообразно, сообщает агентство URA.RU. "Думаю, для достижения эффекта достаточно 1-2 процентов. Причем его не надо брать с малообеспеченных, это неправильно", - отметил он.

Некоторые общественники считают, что подход к демографической проблеме стоит пересмотреть, поскольку материнский капитал не решает этот вопрос. "Попытки залить проблему деньгами уже провалились. Кто сказал, что молодежи нужен материнский капитал? Кто это доказал?", - заявил председатель общественной организации "Родительское собрание" Константин Долинин.

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