ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В резиденции Атамбаева начался пожар

19:46
  • среда
  • 07 августа 2019

В связи со спецоперацией президент Киргизии прервал свой отпуск и вылетел в Бишкек

На территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возник пожар.

На данный момент неизвестно, горит сам дом или рядом стоящая гостевая юрта, пишет "Интерфакс". Сторонники Атамбаева уже прорвались на территорию резиденции и продвигаются к дому политика, спецназу приходится обороняться. Стрельба не прекращается, разбиты несколько окон. По последним данным, ранены более 10 человек.

В связи с происходящим президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск на Иссык-Куле и возвращается в Бишкек.

Вечером в среду спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева, который укрывался в своем доме. По данным некоторых СМИ, бывшего лидера уже взяли и вывезли на вертолете в неизвестном направлении. Источник агентства утверждает, что он в безопасности. Однако в то же время советник Атамбаева утверждает, что экс-президент до сих пор находится дома.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. 27 июня 2019 года парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, лишив его статуса экс-президента и иммунитета от уголовного преследования.  Политика вызвали на допрос из-за ряда обвинений в коррупции, узурпации власти и незаконном освобождении криминального авторитета.

Атамбаев считает себя невиновным и не явился на допрос, что спровоцировало штурм его резиденции в селе Кой-Таш.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Машины скорой помощи на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Машины скорой помощи на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.