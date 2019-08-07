В резиденции Атамбаева начался пожар

В связи со спецоперацией президент Киргизии прервал свой отпуск и вылетел в Бишкек

На территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возник пожар.

На данный момент неизвестно, горит сам дом или рядом стоящая гостевая юрта, пишет "Интерфакс". Сторонники Атамбаева уже прорвались на территорию резиденции и продвигаются к дому политика, спецназу приходится обороняться. Стрельба не прекращается, разбиты несколько окон. По последним данным, ранены более 10 человек.

В связи с происходящим президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск на Иссык-Куле и возвращается в Бишкек.

Вечером в среду спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева, который укрывался в своем доме. По данным некоторых СМИ, бывшего лидера уже взяли и вывезли на вертолете в неизвестном направлении. Источник агентства утверждает, что он в безопасности. Однако в то же время советник Атамбаева утверждает, что экс-президент до сих пор находится дома.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. 27 июня 2019 года парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, лишив его статуса экс-президента и иммунитета от уголовного преследования. Политика вызвали на допрос из-за ряда обвинений в коррупции, узурпации власти и незаконном освобождении криминального авторитета.

Атамбаев считает себя невиновным и не явился на допрос, что спровоцировало штурм его резиденции в селе Кой-Таш.