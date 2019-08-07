Покалеченной ингушской девочке ампутировали правую руку

Малышке удалили омертвевшую часть кисти и предплечья

Врачи удалили часть правой руки семилетней девочке из Ингушетии, которую избила собственная тетя.

"Была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье. Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается", - сообщили ТАСС в научно-исследовательском институте (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.

Девочка с многочисленными следами побоев, укусами, порезами и ожогами была госпитализирована в Ингушетии 4 июля, а на следующий день ее доставили в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля. Врачи обнаружили у ребенка сильный ожог ягодиц, переломы ребер, компрессионные переломы отдельных позвонков, вывихи и гангрену рук.

По подозрению в истязании ребенка задержали родную тетю девочки, она же привела ребенка в больницу. Ей предъявили обвинение, сейчас она находится под стражей.