В Москве ввели меры поддержки франчайзинга в малом и среднем бизнесе

Ежегодно в столице появляются десятки новых франчайзинговых брендов

На заседании президиума правительства Москвы под председательством мэра Сергея Собянина принято постановление о поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, работающего по схеме франчайзинга.

Как уточняет официальный сайт мэра столицы, подобные меры поддержки вводятся в городе впервые. Для открытия нового предприятия московские франчайзи могут рассчитывать на компенсацию части затрат.

"В частности, на уплату процентов по кредитам: при приобретении иностранного оборудования - в пределах ключевой ставки Банка России (7,25%); при приобретении отечественного оборудования - в пределах ключевой ставки Банка России плюс пять процентных пунктов (12,25%), но не более размера процентной ставки по кредиту, указанной в кредитном договоре", - говорится в сообщении.

Кроме того, московские франчайзи могут рассчитывать на приобретение оборудования за счет собственных средств в размере до четверти от произведенных затрат, а также на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды: при приобретении иностранного оборудования - до 25%; при приобретении отечественного оборудования - до 35%. Максимальный размер субсидии – миллион рублей.