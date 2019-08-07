Георгий Победоносец вернулся на фасад Политехнического музея

Фасад музея снова украсил исторический барельеф

На северном фасаде Политехнического музея восстановили триптих "Аллегория хозяйственного труда". Туда же возвращен барельеф с изображением Георгия Победоносца.

"Политехнический музей — знаковый московский памятник. Реставрация живописного панно и барельефа стала одним из важнейших этапов возвращения фасадам исторического облика. Кропотливые работы продолжались около трех месяцев. Площадь каждого живописного панно, над которым трудились художники-реставраторы, — 15 квадратных метров. Эти работы были осложнены тем, что проводились на большой высоте непосредственно со строительных лесов. Уникальный барельеф же воссоздавался в мастерских. Его диаметр составляет почти два метра", — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Для того чтобы решить, как именно будет восстановлен барельеф Георгия Победоносца, специалисты изучили большой объем исторических данных.