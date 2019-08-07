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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве вечером в среду

20:48
  • среда
  • 07 августа 2019

Москвичей предупреждают о ненастной погоде

В столице до утра 8 августа ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщили в московском управлении МЧС. В частности, возможен сильный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В ведомстве призвали горожан быть максимально осторожными. "В такую погоду возможны повреждение линий электропередачи, слабо укрепленных рекламных конструкций, а также повал деревьев. На дорогах могут возникнуть заторы", - указали в МЧС.

Там напомнили, что при необходимости следует звонить по номеру 101 или на единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Москве: +7 (495) 637-22-22.

Ранее ТВЦ.Ru сообщал, что в столицу придет мощный атлантический циклон, он принесет с собой сильные дожди.

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