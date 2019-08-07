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Автомобили Николая II и Сталина покажут гостям ВДНХ в эти выходные

20:56
  • среда
  • 07 августа 2019

Их можно увидеть в павильоне №75

Ретро-автомобили российского императора Николая II и лидера СССР Иосифа Сталина, а также лимузины и мотоциклы смогут увидеть посетители ВДНХ на церемонии развода караулов Президентского полка 10-11 августа 2019 года.

"10 и 11 августа на ВДНХ впервые пройдет торжественная церемония развода почетных конных и пеших караулов Президентского полка. Все пришедшие на выставку в эти выходные также смогут посетить экспозицию автомобилей и мотоциклов гаража особого назначения, выступления мотоциклистов почетного эскорта и всадников Кремлевской школы верховой езды. Специальная программа приурочена к юбилею главной выставки страны, вход на все мероприятия свободный", - говорится в сообщении пресс-службы выставочного комплекса.

Отмечается, что ретроспективная выставка будет работать все выходные с 10:00 до 18:00 в зале А павильона №75 ЭКСПО.

"Здесь будут представлены основные автомобили, которые в различные исторические периоды использовались для обслуживания первых лиц государства. Среди них - одна из моделей знаменитой французской марки Delaunay-Belleville, на которой ездил Николай II, бронированный ЗИС-115, изготовленный специально для И.Сталина, парадный фаэтон ЗИС-110Б периода Никиты Хрущева. Также можно будет увидеть лимузины ЗИЛ-114 Леонида Брежнева и ЗИЛ-41047 Михаила Горбачева, автомобили президентов постсоветской России Mercedes-Benz Pullman Guard и новый отечественный автомобиль представительского класса Aurus Senat", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на выставке будет продемонстрирована полная линейка мотоциклов почетного эскорта от момента создания этого подразделения в 1956 г. до сегодняшнего дня. "Это мотоциклы М-72, К-750, К-650, К-650М, "Днепр-ЭС", "Днепр-14.9", "Днепр-14.9М", BMW K75RT, BMW R1150RT и BMW R1200RT. Кости выставки смогут ознакомиться с документами, фотоматериалами, военной формой сотрудников гаража особого назначения, почетного эскорта и Президентского полка Федеральной службы охраны РФ разных лет", - пояснили в пресс-службе ВДНХ.

Также 10 и 11 августа на Октябрьской площади перед павильоном №75 будут проходить показательные выступления мотоциклистов почетного эскорта и команды всадников Кремлевской школы верховой езды.

"Мотоциклисты продемонстрируют свое виртуозное владение техникой, выполняя перестроения в движении. Фигуры "высшего пилотажа" можно будет увидеть 10 августа в 11:00, 15:00. 16:30 и 18:00, а также 11 августа в 11:00, 12:00 и 13:00. 10 августа в 12:00 и 11 августа в 16:00 впервые на ВДНХ состоится торжественный развод конных и пеших караулов Президентского полка при участии духового состава Президентского оркестра, который еженедельно проводится в Московском Кремле. Сразу после все желающие увидят показательные выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды. Кроме того, отдельная церемония развода пешего почетного караула будет проходить оба дня в 14:00", - заключили в пресс-службе выставочного комплекса.

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Посетитель у автомобиля ЗИС-115
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