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За что убили Михаила Круга: признания подозреваемого

21:26
  • среда
  • 07 августа 2019

Отбывая пожизненный срок, он задушил двух своих сокамерников

Члены банды "Тверские волки" не планировали убивать певца Михаила Круга, а всего лишь хотели "подмять его под себя".

Об этом рассказал основной подозреваемый Александр Агеев. По его словам, один из его соратников Александр Осипов разработал план, согласно которому преступники должны были ограбить дом Круга, когда в нем никого не будет, чтобы вынудить короля шансона явиться к руководителю банды Александру Костенко по прозвищу Лом с просьбой вернуть украденные вещи.

В таком случае Круг остался был должен Лому и начал бы "сотрудничать" с "Тверскими волками", например, отчислять процент от гонорара. Однако, все пошло не так. Круг вернулся домой раньше времени. Началась потасовка, в результате которой член банды Дмитрий Веселов выстрелил в певца, прикрывающего свою жену Ирину.

Узнав о провале плана, Осипов убил Веселова. В преступлении он сознался только спустя 10 лет, пишет "Московский комсомолец".

Накануне правоохранительные органы провели следственный эксперимент в доме Круга в Твери. Они оцепили территорию и привезли туда основных подозреваемых по делу – Осипова и Агеева. Они уже отбывают пожизненный срок за убийства. Кроме того, Агеев умудрился задушить двух своих сокамерников в ИК-18 "Полярная сова". "Он как машина для убийства, здоровенный качок, придушил их", - рассказал собеседник "МК". 

Михаила Круга убили в собственном доме вооруженные грабители в ночь на 1 июля 2002 года. Артист получил несколько огнестрельных ранений, но смог добраться до соседа, который вызвал скорую помощь. Однако артист скончался в больнице. Ему было 40 лет. У Круга остались жена Ирина и сын Александр. До сих пор уголовное дело об убийстве шансонье не закрыто. 

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