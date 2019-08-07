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Штурм резиденции Атамбаева: хроника событий

22:27
  • среда
  • 07 августа 2019

В ходе столкновений пострадали десятки человек

В среду информационные агентства передали сообщение о том, что в Киргизии задержан бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Он руководил страной с 2011 по 2017-й годы. Информация о задержании впоследствии не подтвердилась, передает "ТВ Центр".

В резиденции Атамбаева начался пожар
В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева

В июне этого года парламент постановил лишить Алмазбека Атамбаева неприкосновенности  и статуса экс-президента, что дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. Бывший глава государства  подозревается в коррупции, незаконном обогащении и завладении землей, а также в причастности к противоправному освобождению одного из криминальных авторитетов. 

62-летний Алмазбек Атамбаев - первый в истории президент Киргизии, который передал власть мирным путем по истечении срока полномочий. Именно он стал инициатором выдвижения в кандидаты на эту должность нынешнего главы государства Сооронбека Жээнбекова.

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Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
Люди перелезают через забор на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Люди перелезают через забор на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
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