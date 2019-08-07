Штурм резиденции Атамбаева: хроника событий

В ходе столкновений пострадали десятки человек

В среду информационные агентства передали сообщение о том, что в Киргизии задержан бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Он руководил страной с 2011 по 2017-й годы. Информация о задержании впоследствии не подтвердилась, передает "ТВ Центр".

В июне этого года парламент постановил лишить Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. Бывший глава государства подозревается в коррупции, незаконном обогащении и завладении землей, а также в причастности к противоправному освобождению одного из криминальных авторитетов.

62-летний Алмазбек Атамбаев - первый в истории президент Киргизии, который передал власть мирным путем по истечении срока полномочий. Именно он стал инициатором выдвижения в кандидаты на эту должность нынешнего главы государства Сооронбека Жээнбекова.