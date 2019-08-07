Фадеев сорвал гастроли певицы Наргиз

Ранее продюсер разругался с Полиной Гагариной и Еленой Темниковой

Продюсерский центр MALFA, принадлежащий Максиму Фадееву, разорвал контракт с певицей Наргиз Закировой.

Артистке запретили петь песни, написанные Фадеевым, из-за чего сорвались концерты в Воронеже и в Ростове-на-Дону. "Концерты отменяются, якобы потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра MALFA", - написала в Instagram Наргиз.

Под угрозой срыва также оказались концерты в Юрмале, Красногорске, Чайковском, пишет агентство URA.RU. представители певицы пытались связаться с Фадеевым, но продюсер игнорирует сообщения.

Наргиз напомнила, что похожий случай произошел в мае, когда MALFA сорвала ее концертный тур в США. Ранее о своем конфликте с продюсером Максимом Фадеевым заявили певицы Полина Гагарина и Елена Темникова. Об этом они рассказали в интервью Ирине Шихман.